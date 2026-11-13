Росіяни майже 20 разів атакували Нікопольщину за день: є поранена

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Протягом дня 13 листопада окупанти майже 20 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Під ударами безпілотників та артилерії опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Унаслідок атак поранення дістала 64-річна жінка. Вона лікується амбулаторно.

Пошкоджені об’єкти інфраструктури, будинок культури та автомобілі.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Російські війська продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру України протягом минулої доби. Станом на ранок 12 листопада частина споживачів у дев’яти областях залишилася без електроенергії. На Полтавщині внаслідок російського удару поранення отримали четверо енергетиків.

Уранці 12 листопада внаслідок російського удару по дев’ятиповерховому житловому будинку в Солом’янському районі Києва загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Надзвичайникам вдалося врятувати трьох людей.

Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

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