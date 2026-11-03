Росіяни можуть готувати нову висадку десанту в районі Корабела у Херсоні

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Російські війська проводять підготовчі заходи, які можуть свідчити про намір знову спробувати висадити десант у районі мікрорайону Корабел у Херсоні. Про це повідомили в УВ «Південь».

За оцінками військових, окупанти можуть планувати закріпитися на правобережжі Херсонщини, накопичити сили в районі Корабела та використати цю територію як плацдарм для подальших дій із метою захоплення Херсона.

«За наявною інформацією, противник проводить підготовчі заходи, які можуть свідчити про намір надалі закріпитися на правобережжі, накопичити сили в районі Корабела та використати його як можливий плацдарм для подальших дій з метою оволодіння Херсоном», - повідомила заступниця речника Угруповання військ (сил) «Південь» Анастасія Шевченко.

Водночас Шевченко нагадала, що 22 жовтня російські військові вперше за весь час наступальних дій на території Херсонщини спробували висадити десантні групи на берег мікрорайону Корабел у Херсоні. Для цього противник застосував тактику малих штурмових груп: замість одного плавзасобу використав чотири човни, у кожному з яких перебували по двоє військовослужбовців.

«Розрахунок противника полягав у тому, щоб розпорошити увагу та сили українських захисників. Ворог скористався сприятливими для себе погодними умовами, спробу висадки здійснив за умов густого туману та сильного вітру, які мали ускладнити виявлення груп», - розповіла заступниця речника.

Шевченко додала, що реалізувати задум противнику не вдалося. Два човни знищили ще до того, як вони дісталися району Корабела та Карантинного острова. Ще два човни досягли берега, однак після висадки російських військовослужбовців їх також знищили. Чотирьом росіянам вдалося дістатися берега: одного з них одразу знищили, а ще трьох українські захисники взяли в полон.

«Фактично перша спроба противника створити плацдарм у Херсоні завершилася безуспішно. Замість закріплення на березі російська група зазнала втрат», - наголосила вона.

Заступниця речника також підкреслила, що українські захисники врахували тактику противника та посилили спостереження за узбережжям правого берега Дніпра. Ситуація перебуває під контролем Сил оборони, зокрема підрозділів Угруповання військ (сил) «Південь».

«Спроби противника скористатися погодними умовами для прихованого проникнення не залишаються поза увагою наших військових», - наголосила вона.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила заступниця речника Угруповання військ (сил) «Південь» Анастасія Шевченко.

Нагадаємо, що Перемир’я не допомогло росіянам покращити позиції на Херсонському напрямку.

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