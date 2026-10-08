Росіяни на Олександрівському напрямку ховаються у підвалах і п’ють сечу

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Після звільнення 26 населених пунктів українські військові продовжують проводити точкові штурми на Олександрівському напрямку та знищувати російські групи інфільтрації.

Як розповів штаб-сержант 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Ігор Тамбієв, росіяни невеликими групами намагаються обходити українські позиції та проникати у міжпозиційний простір. Деякі з них намагаються закріпитися у підвалах.

За словами військового, окупанти мають проблеми з ротаціями та постачанням води, їжі й боєкомплекту. Через це окремі групи опиняються у складних умовах і, як зазначив Тамбієв, можуть вдаватися навіть до вживання сечі.

Водночас українські військові використовують малі штурмові групи, але, за словами представника бригади, мають організовані ротації, евакуацію та забезпечення.

На ситуацію також впливають погодні умови. Зниження температури ускладнює становище російських військових, а дощі обмежують використання розвідувальних та ударних безпілотників.

Джерело: Ігор Тамбієв

8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» у місті Салават Республіки Башкортостан РФ. На території підприємства після цього виникла пожежа.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також знешкоджено один танк, п'ять бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи.

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