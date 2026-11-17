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Російські окупаційні війська намагаються зайти до Куп’янська Харківської області з північного заходу через район Радьківки. Однак ці спроби поки не дають загарбникам бажаного результату.

Наразі росіяни активно тиснуть у районі населеного пункту Радьківка та намагаються встановити там контроль. Раніше окупанти намагалися просуватися східніше, через Голубівку, однак після операції «Велес» та низки інших дій цей напрямок став для них складнішим.

«Зараз вони роблять спробу обійти з неочікуваного кута й зайти з північного заходу. Це під населеним пунктом Радьківка в першу чергу – вони туди зараз активно тиснуть і намагаються взяти там контроль. Бо раніше, якщо вони ходили східніше через Голубівку, то після операції "Велес" і ще декількох дій цей напрямок для них став не таким простим, і вони хочуть заробити хоча б "сіряк", щоб заходити через Радьківку безпосередньо вже на місто», – розповів Трегубов.

Віктор Трегубов назвав спроби окупантів зайти до Куп’янська таким маршрутом «не оптимальними». Він пояснив, що Кіндрашівка та Радьківка розташовані поруч, а Радьківка лежить між Кіндрашівкою та Куп’янськом.

За словами речника, російські війська зараз активніше намагаються просуватися в напрямку Кіндрашівки, однак без встановлення контролю над Радьківкою подальший рух до міста буде ускладнений.

«Населені пункти Кіндрашівка та Радьківка є поруч, на Кіндрашівку вони зараз сунуть більш активно, але Радьківка – між Кіндрашівкою та Куп’янськом, тому без неї нічого не вийде. От зараз вони намагаються втілити в життя цей задум, але ситуація і в самому місті, і в Радьківці для них зараз не оптимальна», – вважає Трегубов.

Отже, російські окупанти намагаються змінити напрямок просування до Куп’янська, проте, за оцінкою Віктора Трегубова, ситуація в місті та районі Радьківки наразі не сприяє реалізації їхнього задуму.

Про це в телеефірі повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За минулу добу українські захисники ліквідували 1620 російських окупантів, знищили 1494 БпЛА та 52 артилерійські системи. На фронті відбулося 135 бойових зіткнень, найбільше атак противник здійснив на Покровському напрямку.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1620 російських окупантів. Нові дані про втрати противника оприлюднили станом на 17 листопада 2026 року.

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