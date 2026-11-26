Росіяни намагаються повернути втрачені позиції на Лиманському напрямку — ЗСУ
26 листопада на Лиманському напрямку російські війська не припиняють спроб повернути втрачені позиції. Водночас поблизу Лимана погодні умови завадили окупантам провести чергові атаки.
За його словами, ворог на напрямку ще й досі намагається оговтатись від втрат в результаті «шаленої» операції «Вівальді». Однак поки в росіян не дуже виходить.
«Вони все так само намагаються максимально накопичити якісь сили для підтримки тих ліній, які в них залишилися. Для того, щоб якось підкріпити їх. Але ми максимально не даємо їм це зробити», — зазначив начальник відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади .
Відвоювати втрачене, зауважив «Дісней», росіяни намагаються чи не з самого початку операції. Для цього регулярно підключали підрозділи з інших напрямків. Проте невдало.
«Певну кількість військовослужбовців і підрозділів було перекинуто на Лиманський напрямок, щоб якраз таки допомогти. Як, наприклад, була знищена другим штурмовим батальйоном рота „Чорної Мамби“ в кількості 120 людей особового складу. Це теж було підкріплення для того, щоб відвоювати певні позиції, які вони не відвоювали», — розповів «Дісней»
До того ж, додав він, Силам оборони зараз допомагає погода. Погіршенням якої окупанти традиційно користуються для атак.
«Але якось в цьому році, в цьому місяці не така велика кількість опадів, туманів, як це зазвичай буває і бувало в попередній місяці. Тобто, сильних таких прям супертуманів, коли вони можуть затягнути велику кількість людей, чи якусь техніку, чи ще щось. Прямо їх були одиниці, напевно. І вони сильно ні на що не вплинули», — констатував начальник відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади.
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