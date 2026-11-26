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26 листопада на Лиманському напрямку російські війська не припиняють спроб повернути втрачені позиції. Водночас поблизу Лимана погодні умови завадили окупантам провести чергові атаки.

За його словами, ворог на напрямку ще й досі намагається оговтатись від втрат в результаті «шаленої» операції «Вівальді». Однак поки в росіян не дуже виходить.

«Вони все так само намагаються максимально накопичити якісь сили для підтримки тих ліній, які в них залишилися. Для того, щоб якось підкріпити їх. Але ми максимально не даємо їм це зробити», — зазначив начальник відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади .

Відвоювати втрачене, зауважив «Дісней», росіяни намагаються чи не з самого початку операції. Для цього регулярно підключали підрозділи з інших напрямків. Проте невдало.

«Певну кількість військовослужбовців і підрозділів було перекинуто на Лиманський напрямок, щоб якраз таки допомогти. Як, наприклад, була знищена другим штурмовим батальйоном рота „Чорної Мамби“ в кількості 120 людей особового складу. Це теж було підкріплення для того, щоб відвоювати певні позиції, які вони не відвоювали», — розповів «Дісней»

До того ж, додав він, Силам оборони зараз допомагає погода. Погіршенням якої окупанти традиційно користуються для атак.

«Але якось в цьому році, в цьому місяці не така велика кількість опадів, туманів, як це зазвичай буває і бувало в попередній місяці. Тобто, сильних таких прям супертуманів, коли вони можуть затягнути велику кількість людей, чи якусь техніку, чи ще щось. Прямо їх були одиниці, напевно. І вони сильно ні на що не вплинули», — констатував начальник відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади.

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