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Головна мета російських окупантів на Південному напрямку — оточити Запоріжжя та відрізати місто від логістичних шляхів. Для цього противник веде наступальні дії на осі Гуляйполе — Омельник, зосереджуючи основні сили на окремих ділянках фронту.

На вістрі головного удару перебуває ділянка Гірке — Верхня Терса — Воздвижівка, куди російські війська стягують усі наявні сили та засоби.

Для реалізації свого задуму росіянам необхідно прорвати лінію оборони 7-го корпусу ДШВ.

Якщо противник зможе вийти на рубіж за 25 км від Запоріжжя, то отримає можливість діставати до переправ через Дніпро за допомогою 152-мм самохідних артилерійських установок 2С19 «Мста-С». Це дозволило б окупантам перерізати українську логістику.

За інформацією 7-го корпусу, наразі російські війська перебувають приблизно за 80 км від обласного центру.

Важкі бої тривають за села Гірке та Верхня Терса. Протягом останніх трьох місяців окупанти неодноразово намагалися прорвати українську оборону через Залізничне, однак безуспішно. Для штурмів противник залучав бронетехніку, автомобілі та мотоцикли.

Підрозділи у смузі відповідальності 7-го корпусу систематично уражають російські ресурси ще на підступах до передових позицій.

Головний логістичний хаб окупантів — Гуляйполе — розташований лише за 10 км на схід від Верхньої Терси. Із літа росіяни накопичують там техніку та особовий склад.

23 листопада у Гуляйполі було знищено пункт накопичення 127-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ. Операцію провели в кілька етапів:

розвідка виявила об'єкт, після чого бійці 154 ОМБр провели дорозвідку;

силами старшого начальника по цілі завдали точного авіаційного удару;

внаслідок влучання здетонував склад боєприпасів, а будівлю разом із 13–20 російськими військовими було повністю знищено.

За даними перехоплень, командування 5-ї загальновійськової армії РФ вкрай незадоволене діями своїх підрозділів через невиконання поставлених завдань і значні втрати.

Російські військові скаржаться, що Сили оборони України атакують їх ще на етапі логістики — під час висування техніки та піхоти в напрямку Гуляйполя.

За інформацією 7-го корпусу ДШВ, протягом останнього тижня у смузі його відповідальності російські війська зазнали таких втрат:

826 окупантів знешкоджено;

127 одиниць автомобільної техніки уражено;

21 артилерійську гармату знищено або пошкоджено.

У 7-му корпусі наголошують, що українські військові продовжують утримувати оборонні рубежі та виконувати завдання оборонної операції на напрямку Гуляйполе — Запоріжжя.

Про це повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ.

Аналітики проєкту DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, позначивши просування російських окупаційних військ поблизу двох населених пунктів у Донецькій та Харківській областях станом на ранок 16 листопада.

Російські окупанти за минулу добу 26 листопада просунулися поблизу села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області. За даними OSINT-проєкту DeepState, загальна площа захопленої ворогом території на Куп’янському напрямку становить 8 кв. км, а Петропавлівка перейшла до сірої зони.

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