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На Запоріжжі тривають бої за Верхню Терсу. Російські окупанти зосереджують значні сили на ділянці Верхня Терса — Воздвижівка, намагаючись просунутися вперед. Цей район залишається одним із найактивніших на Гуляйпільському напрямку.

За даними 7-го корпусу ДШВ, протягом останніх місяців росіяни неодноразово намагалися прорватися до населеного пункту через Залізничне, використовуючи бронетехніку, автомобілі та мотоцикли. Однак ці спроби не дали бажаного результату.

Окупанти накопичували сили та техніку в Гуляйполі, розташованому приблизно за 10 км від Верхньої Терси, готуючись до наступальних дій. Водночас українські підрозділи завдають ударів по противнику ще під час переміщення його особового складу та техніки.

За інформацією десантників, російське командування незадоволене результатами наступу та втратами своїх підрозділів. Раніше активність окупантів на ділянці Верхня Терса — Гірке також вдалося знизити завдяки оборонним діям Сил оборони.

Аналітики DeepState раніше повідомляли про просування російських військ на північний схід від Верхньої Терси та розширення сірої зони на територію населеного пункту. Водночас офіційного підтвердження його повного захоплення наразі немає.

Джерело: LIGA.net.

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