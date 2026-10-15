Росіяни облаштовують вогневі точки для захисту Керченського мосту

Російські військові облаштовують вогневі точки на узбережжі Керченської протоки в тимчасово окупованому Криму. Їх планують використовувати для відбиття атак безпілотників і морських дронів, а також для прикриття Керченського мосту та суднобудівного заводу «Залив».

Будівельні роботи зафіксували в Керчі, на узбережжі мікрорайону Аршинцево в Камиш-Бурунській бухті.

За інформацією Telegram-каналу «Крымский ветер», облаштовані позиції оснащують різними типами зенітних кулеметних установок, а також тумбовими установками АК-630, демонтованими з російських кораблів.

«Будівельні роботи зафіксовано в Керчі на узбережжі мікрорайону Аршинцево в Камиш-Бурунській бухті. Розміщені вогневі точки озброєні зенітними кулеметними установками різних типів та знятими з кораблів тумбовими установками АК-630», — йдеться в повідомленні.

Як зазначає «Кримський вітер», до завдань вогневих груп входить відбиття атак безпілотників і морських дронів. Вони мають забезпечувати прикриття стратегічно важливих об’єктів у районі Керченської протоки.

Серед них — Керченський міст, який з’єднує територію Росії з тимчасово окупованим Кримом, а також розташований неподалік суднобудівний завод «Залив».

На підприємстві будують кораблі для військово-морського флоту Росії. Тому посилення оборони цього району може бути спрямоване на захист транспортної інфраструктури та об’єктів російського військового суднобудування від можливих атак з повітря та моря.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна влада двічі зупиняла рух Керченським мостом після повідомлень про вибухи в тимчасово окупованому Криму. У Севастополі оголошували повітряну тривогу, а російська сторона заявила про роботу систем протиповітряної оборони через атаку безпілотників.

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