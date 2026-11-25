Пізно ввечері 25 листопада російські окупанти вдарили по Києву. На лівому березі пролунало вісім потужних вибухів.



Телеграм-канали повідомляють, що у Києві прогриміло близько 8 вибухів. Ймовірно удар завдали ракетами С-400.

Міський голова столиці Віталій Кличко підтвердив, що місто під атакою балістики. У столиці оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу.

Нагадаємо, що станом на 05:47 25 листопада повітряну тривогу оголосили в Києві та низці областей України. Столиця перебувала під сигналом небезпеки майже 60 хвилин.

Раніше у Голосіївському районі Києва ліквідували пожежі після атаки РФ.

У Голосіївському районі столиці вдень 24 листопада виникла пожежа на складах після падіння російського безпілотника.



24 листопада унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах.

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