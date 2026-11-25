Росіяни обстріляли Київ ракетами С-400
Пізно ввечері 25 листопада російські окупанти вдарили по Києву. На лівому березі пролунало вісім потужних вибухів.
Телеграм-канали повідомляють, що у Києві прогриміло близько 8 вибухів. Ймовірно удар завдали ракетами С-400.
Міський голова столиці Віталій Кличко підтвердив, що місто під атакою балістики. У столиці оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу.
Нагадаємо, що станом на 05:47 25 листопада повітряну тривогу оголосили в Києві та низці областей України. Столиця перебувала під сигналом небезпеки майже 60 хвилин.
Раніше у Голосіївському районі Києва ліквідували пожежі після атаки РФ.
У Голосіївському районі столиці вдень 24 листопада виникла пожежа на складах після падіння російського безпілотника.
24 листопада унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах.