Російські війська почали застосовувати на фронті новий ударний безпілотник «Куб-10МЄ». За заявами виробника, він може летіти на відстань понад 100 кілометрів і вражати навіть рухомі цілі. Про появу дрона повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним Флеш.

Йдеться про «Куб-10МЄ» — апарат літакового типу, який розробив російський концерн «Калашников». Виробник називає його баражувальним боєприпасом. Це означає, що дрон може певний час перебувати в повітрі над районом цілі, перш ніж атакувати. Російська сторона заявляє, що безпілотник здатний долати понад 100 кілометрів і уражати не лише нерухомі об’єкти, а й рухомі цілі.

Однією з головних особливостей апарата називають оптико-електронну систему наведення. За твердженням розробника, вона допомагає розпізнавати цілі та наводити на них безпілотник. Саме ця система, за заявленими характеристиками, дає змогу використовувати «Куб-10МЄ» для атак по об’єктах, які змінюють своє місце розташування. Також виробник оприлюднив основні характеристики дрона. Його крейсерська швидкість нібито становить близько 120 км/год, а літати він може на висоті від 80 до 1800 метрів. Заявляється, що безпілотник можна використовувати як удень, так і вночі, зокрема за несприятливої погоди.

Про плани застосовувати цей апарат в Україні російська сторона говорила ще раніше. У серпні 2026 року генеральний директор концерну «Калашников» Алан Лушников заявив, що «Куб-10МЄ» незабаром має з’явитися на фронті. За його словами, безпілотник планували використовувати разом із розвідувальним дроном «Скат 350М». Той має знаходити цілі, передавати інформацію та забезпечувати ретрансляцію сигналу. Така схема, за задумом розробників, дозволяє поєднати розвідку з подальшим ударом.

Водночас усі наведені характеристики — це дані та заяви російського виробника. Незалежного підтвердження того, що дрон справді має всі заявлені можливості, наразі немає. Так само поки не оприлюднено достатньо перевіреної інформації про масштаби його застосування на фронті. Про новий російський безпілотник Флеш написав у своєму Telegram-каналі 20 листопада 2026 року.

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