Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину, є поранені

Від вечора російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками й артилерією. Під ударами опинилися три райони, поранення дістали троє людей. У Дніпрі пошкоджені інфраструктура та автомобілі, а в Синельниківському районі — вантажівка й приватні будинки.

Російські війська від вечора понад 10 разів атакували Дніпропетровщину. Для ударів вони використовували безпілотники й артилерію. Унаслідок обстрілів поранення дістали троє людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджені об’єкти інфраструктури та автомобілі.

Також російські війська атакували Шахтарську та Петропавлівську громади Синельниківського району. Там пошкоджені вантажівка й приватні будинки. Поранення дістали троє місцевих жителів — 44-річний чоловік, а також жінки віком 75 і 90 років. Усіх трьох доправили до лікарні. За словами начальника ОВА, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. «Понівечені вантажівка, приватні будинки. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 44-річного чоловіка та жінок 75 та 90 років», — повідомив Олександр Ганжа.

Під обстрілом також опинилася Червоногригорівська громада Нікопольського району. Російські війська цілили по її території. Отже, за вечір російські війська завдали понад десяти ударів по трьох районах Дніпропетровщини. Унаслідок атак троє людей дістали поранення, а цивільна інфраструктура, автомобілі та приватні будинки зазнали пошкоджень. Інформацію про наслідки удару Ганжа оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Протягом 17 жовтня російські війська понад 30 разів обстріляли Дніпропетровську область. Унаслідок атак поранення дістали троє людей.

Російські війська ввечері 16 жовтня атакували Дніпро. У передмісті спалахнула пожежа, внаслідок удару загинув чоловік.

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