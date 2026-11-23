0:00 / 0:00

Від вечора 22 листопада російські війська завдали понад десять ударів безпілотниками по Дніпру та області. Унаслідок атак поранення дістали двоє людей.

Про це голова Дніпропетровську обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі станом на ранок понеділка.

Так, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнала транспортна інфраструктура. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили жінок віком 27 та 59 років.

У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району понівечило приватну оселю, виникла пожежа.

У Нікопольському районі загарбники цілили по місту Нікополь, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджень зазнали заклад освіти, багатоквартирний будинок й інфраструктура, зазначив Олександр Ганжа.

Нагадаємо, у Вишневому зросла кількість жертв російського удару по супермаркету. Кількість загиблих через російську атаку на супермаркет Novus у Вишневому Бучанського району Київської області ввечері 22 листопада зросла до двох людей, ще восьмеро зазнали поранень.

У неділю ввечері, 22 листопада 2026 року, російські війська завдали удару по продуктовому магазину в місті Вишневе Бучанського району Київської області. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, ще троє цивільних зазнали поранень. Пожежу, що спалахнула у будівлі торговельного закладу після влучання, рятувальникам уже вдалося повністю ліквідувати.

Увечері в неділю, 22 листопада 2026 року, кількість жертв російського удару по селищу Димер Вишгородського району Київської області зросла до трьох осіб після того, як рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини з-під завалів житлового будинку.

Читай нас у