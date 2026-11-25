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25 листопада російські військові протягом дня понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів поранення дістав чоловік.

За його словами, армія РФ застосовувала безпілотники та артилерію.

У Нікопольському районі під ударами були Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська, Покровська, Марганецька громади. Пошкоджені два багатоквартирних будинки, приватні будинки, господарчі споруди, сільськогосподарська техніка. Поранення отримав 42-річний чоловік, який лікується амбулаторно.

У Зеленодольській громаді Криворізького району ворог атакував інфраструктуру.

У Верхньодніпровській громаді Кам'янського району пошкоджень зазнала інфраструктура.

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

У суботу, 21 листопада, російські війська майже 30 разів атакували шість районів Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію.

Дніпропетровщина пережила понад 50 російських атак за день,є загибла та постраждалі.



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