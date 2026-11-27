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Упродовж дня російські війська завдали понад 20 ударів по чотирьох районах Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів станом на вечір 27 листопада поранення дістала літня жінка.

Про це начальник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі. За його словами, для атак армія РФ застосовувала безпілотники та артилерію.

У Дніпрі пошкоджені приватні будинки, заклад освіти та інфраструктура. У тяжкому стані до лікарні доправили 74-річну жінку. У Павлоградському районі під ударами були Павлоград та Вербківська громада. Пошкоджені підприємства та інфраструктура.

У Синельниківському районі ворог бив по Яворницькій, Петропавлівській та Миколаївській громадах. Пошкоджені приватні оселі та інфраструктура. У Нікопольському районі росіяни цілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах, зазначив Олександр Ганжа.

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