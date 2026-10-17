Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину, є поранені

0:00 / 0:00

Протягом 17 жовтня російські війська понад 30 разів обстріляли Дніпропетровську область. Унаслідок атак поранення дістали троє людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами понад 30 разів.

У Любимівській громаді Дніпровського району пошкоджений будинок культури.

У Нікополі, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах понівечені приватні оселі, дитячий садок, інфраструктура.

На Нікопольщині зазнали поранень 88-річний чоловік та жінки 63 і 68 років, які перебувають на амбулаторному лікуванні.

У Зеленодольській та Грушівській громадах Криворізького району пошкоджені приватна оселя та інфраструктура.

В Українській громаді Синельниківського району ворог ударив по приватному будинку, через що виникла пожежа.

Джерело: Олександр Ганжа

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула людина, ще 40 жителів поранені.

Нагадаємо, що упродовж дня 16 жовтня Росія атакувала Україну понад 300 ударними безпілотниками різних типів, зокрема реактивними дронами, а також 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

Російські війська ввечері 16 жовтня атакували Дніпро. У передмісті спалахнула пожежа, внаслідок удару загинув чоловік.

Російські терористичні війська увечері 16 жовтня атакували магістральну мережу на Рівненщині. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.

Читай нас у