Росіяни понад 40 разів атакували Дніпро та область за вечір, є постраждалі

0:00 / 0:00

Від вечора 26 жовтня російські війська понад 40 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками й авіабомбами. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

У Дніпрі пошкоджена інфраструктура.

У Синельниківському районі ворог атакував Шахтарську, Васильківську й Петропавлівську громади. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Сталися пожежі.

У стані середньої тяжкості до лікарні доправили жінок віком 55 і 77 років. 27-річна жінка лікується амбулаторно.

У Нікопольському районі росіяни атакували Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджений приватний будинок.

У Павлоградському районі армія РФ атакувала Богданівську і Троїцьку громади. Пошкоджені приватний будинок, інфраструктура.

У Кам’янському районі росіяни атакували Верхівцевську громаду.

Джерело: Олександр Ганжа

Нагадаємо, у Києві через російську атаку пошкоджено магазин Auchan у ТРК Проспект.

Увечері 26 жовтня російський безпілотник пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури в Чернівецькій області, через що частина Чернівців залишилася без електроенергії.

Унаслідок удару російського дрона по Павлограду загинув 41-річний шахтар ДТЕК.

Читай нас у