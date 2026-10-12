Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину за день, є загиблий і поранені
Упродовж дня російські війська понад 40 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще шестеро людей дістали поранення.
Росіяни били по регіону безпілотниками, також застосовували артилерію.
У Дніпрі внаслідок ворожої атаки понівечені багатоповерхові будинки, заклад освіти, адміністративні будівлі й інфраструктура. Загинув 59-річний чоловік, ще троє людей поранені.
У Дніпровському районі від ударів потерпали Миколаївська, Слобожанська й Царичанська громади. Пошкоджень зазнали торговельний центр й інфраструктура.
У Павлограді внаслідок ворожої атаки понівечило СТО й автомобілі, постраждали троє людей. Потерпілих госпіталізували.
У Нікопольському районі під ударом російської армії опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкодило ринок, приватну оселю, готель, гаражі й адміністративну будівлю.
У Верхівцевській громаді Кам'янського району через ворожий удар виникла пожежа.
У Криворізькому районі загарбники цілили по Зеленодольській громаді – понівечило інфраструктуру, підприємство, сільськогосподарську техніку, приватний будинок й автомобіль.
Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.
Дніпропетровщина під масованими атаками РФ — є загиблий і поранені.
У ніч на 4 жовтня російські війська випустили по території України 135 безпілотників, серед яких були «Шахеди», «Гербери», «Бандероль»/«Дань-Т» та дрони-імітатори.
Уранці 4 жовтня російські війська завдали удару по середмістю Дніпра, поціливши у приміщення компанії зв’язку.
У Дніпровському районі столиці вранці 4 жовтня зафіксовано падіння уламків ворожих безпілотників у двох локаціях. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.