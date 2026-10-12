Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину за день, є загиблий і поранені

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Упродовж дня російські війська понад 40 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще шестеро людей дістали поранення.

Росіяни били по регіону безпілотниками, також застосовували артилерію.

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки понівечені багатоповерхові будинки, заклад освіти, адміністративні будівлі й інфраструктура. Загинув 59-річний чоловік, ще троє людей поранені.

У Дніпровському районі від ударів потерпали Миколаївська, Слобожанська й Царичанська громади. Пошкоджень зазнали торговельний центр й інфраструктура.

У Павлограді внаслідок ворожої атаки понівечило СТО й автомобілі, постраждали троє людей. Потерпілих госпіталізували.

У Нікопольському районі під ударом російської армії опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкодило ринок, приватну оселю, готель, гаражі й адміністративну будівлю.

У Верхівцевській громаді Кам'янського району через ворожий удар виникла пожежа.

У Криворізькому районі загарбники цілили по Зеленодольській громаді – понівечило інфраструктуру, підприємство, сільськогосподарську техніку, приватний будинок й автомобіль.

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

Дніпропетровщина під масованими атаками РФ — є загиблий і поранені.

У ніч на 4 жовтня російські війська випустили по території України 135 безпілотників, серед яких були «Шахеди», «Гербери», «Бандероль»/«Дань-Т» та дрони-імітатори.

Уранці 4 жовтня російські війська завдали удару по середмістю Дніпра, поціливши у приміщення компанії зв’язку.

У Дніпровському районі столиці вранці 4 жовтня зафіксовано падіння уламків ворожих безпілотників у двох локаціях. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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