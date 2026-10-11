Росіяни понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини за день
Російські війська протягом дня 11 жовтня понад 50 разів обстріляли чотири райони Дніпропетровської області. Для атак окупанти застосовували безпілотники та артилерію, внаслідок чого зафіксували пошкодження.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
«У місті Самар понівечене складське приміщення. У Петриківській громаді Дніпровського району пошкоджені приватна оселя й автівка», — йдеться у повідомленні.
У Криворізькому районі ворог завдав удару по Зеленодольській і Грушівській громадах. Понівечені інфраструктура та заправка.
У Нікопольському районі потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджені підприємства, заклад освіти, складські приміщення, приватна оселя, інфраструктура. Всюди минулося без постраждалих.
Джерело: Олександр Ганжа
У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.
Раніше РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.
Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.
У ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну 116 ударними безпілотниками з п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.