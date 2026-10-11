Росіяни понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини за день

0:00 / 0:00

Російські війська протягом дня 11 жовтня понад 50 разів обстріляли чотири райони Дніпропетровської області. Для атак окупанти застосовували безпілотники та артилерію, внаслідок чого зафіксували пошкодження.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«У місті Самар понівечене складське приміщення. У Петриківській громаді Дніпровського району пошкоджені приватна оселя й автівка», — йдеться у повідомленні.

У Криворізькому районі ворог завдав удару по Зеленодольській і Грушівській громадах. Понівечені інфраструктура та заправка.

У Нікопольському районі потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджені підприємства, заклад освіти, складські приміщення, приватна оселя, інфраструктура. Всюди минулося без постраждалих.

Джерело: Олександр Ганжа

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Раніше РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

У ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну 116 ударними безпілотниками з п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Читай нас у