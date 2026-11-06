Росіяни поранили 22-річного чоловіка та пошкодили будинок на Київщині

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Унаслідок російської атаки 6 листопада на Київську область поранення дістав 22-річний чоловік.

Він отримав травми обличчя та носа, його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

У Броварському районі пошкоджено приміщення складського комплексу. У Бучанському районі внаслідок атаки загорівся приватний житловий будинок — пошкоджено його покрівлю. Пожежу оперативно локалізували.

На місцях працюють оперативні служби.

Джерело: Тимур Ткаченко (Telegram)

Нагадаємо, що приблизо о 22.00 30 жовтня у Києві пролунав вибух. Зафіксоване зникнення електроенергії у кількох районах столиці.

Увечері 30 жовтня російський реактивнийдрон влучив у енергооб’єкт у Києві, після чого у багатьох районах столиці зникло світло та вода.

Унаслідок російської ракетної атаки 29 жовтня пошкоджено магазин Rozetka поблизу житлового комплексу «Комфорт Таун» у Києві. Компанія повідомила, як організує видачу замовлень клієнтам.

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