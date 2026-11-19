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Після влучання російського безпілотника в цивільний об’єкт у столиці російська пропаганда почала перекладати відповідальність за удар на українську протиповітряну оборону.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що було зафіксовано пряме влучання російського БпЛА в цивільний об’єкт.

Джерело: Центр протидії дезінформації.

У четвер, 19 листопада, російські війська завдали удару по столиці дронами-камікадзе. Наслідки атаки зафіксували одразу в трьох районах Києва.

Нагадаємо, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.

Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.

На Київщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей.

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