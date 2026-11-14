Росіяни пошкодили будинок та навчальний заклад у Запоріжжі, є поранені

Російські терористичні війська 14 листопада завдали удару по Вознесенівському району Запоріжжя. Є поранені мирні мешканці.



Про це у Телеграмі повідомив т.в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

«У Вознесенівському районі Запоріжжя внаслідок російського удару пошкоджені житловий будинок та вікна навчального закладу», - написав Семікін.

Згодом Семікін повідомив про 15 поранених.

«Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Вознесенівський район збільшилася до 15», - написав Семікін.

За його словами, серед поранених – двоє дітей, вісім жінок та п’ятеро чоловіків. Усі постраждалі отримують медичну допомогу.

Нагадаємо, що унаслідок російської ранкової та денної атаки 14 листопада на Київ уламки безпілотників виявили щонайменше в двох районах столиці.

У ніч проти 14 листопада російські війська атакували Україну 96 ударними дронами, серед яких 61 реактивний. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити більшість безпілотників, однак частина з них досягла цілей.

Російські загарбники 13 листопада завдали удару по автозаправній станції в Чернігівській області.

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