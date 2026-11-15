Росіяни пошкодили енергооб’єкт, у двох областях запровадили аварійні відключення

Російські війська атакували енергетичний об’єкт, через що частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишилася без електрики. В обох регіонах запровадили аварійні відключення світла. Енергетики готуються розпочати ремонт, щойно це дозволить безпекова ситуація.

За даними компанії, внаслідок російського удару пошкоджено енергетичне обладнання. Через це без електропостачання залишилися споживачі у двох областях — Запорізькій та Дніпропетровській. «Ворог вкотре атакував енергетичний об’єкт. Через пошкодження енергообладнання без світла залишилися споживачі у Запорізькій та Дніпропетровській областях. У цих регіонах вимушені аварійні відключення», — зазначили в «Укренерго».

Відключення запровадили поза плановими графіками. Тому їхня тривалість і черговість можуть залежати від ситуації в енергосистемі та перебігу ремонтних робіт. В «Укренерго» додали, що всі відповідальні служби перебувають на зв’язку та координують свої дії. Енергетики стежать за ситуацією й мають розпочати відновлення пошкодженого обладнання, щойно це стане безпечним.

Фахівці працюватимуть над тим, щоб якомога швидше повернути електропостачання споживачам. Водночас у компанії наголошують, що можливість проведення ремонтних робіт залежить від безпекових умов на місці удару. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Війська РФ атакували об’єкт інфраструктури в Хортицькому районі Запоріжжя. Унаслідок удару поранення дістав 39-річний чоловік, а в пошкодженій двоповерховій будівлі спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали п’ятьох людей, а комунальні служби взялися відновлювати водо- й теплопостачання.

Упродовж доби російські війська 877 разів атакували Запорізьку область. Під ударами опинилися 48 населених пунктів: окупанти застосовували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. За повідомленням очільника області, внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район поранені 32 людини, серед них четверо дітей.

Унаслідок російського удару по Запоріжжю вдень 14 листопада кількість постраждалих збільшилася до 22 осіб.

Російські терористичні війська 14 листопада завдали удару по Вознесенівському району Запоріжжя. Є поранені мирні мешканці.

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