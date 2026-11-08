Росіяни повторно атакували Дніпро, на автотранспортному підприємстві горять вантажівки та склади

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Російські війська повторно завдали ударів по Дніпру. Внаслідок атаки на території автотранспортного підприємства спалахнула пожежа — горять вантажівки та складські приміщення.

«Росіяни знову завдали ударів по Дніпру. Сталося займання складів та вантажівок на автотранспортному підприємстві», — написав Ганжа.

За попередньою інформацією, люди внаслідок атаки не постраждали.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграмі.

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