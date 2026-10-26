Росіяни повторно атакували торговельний центр у Запоріжжі, виникла пожежа
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Російські війська повторно вдарили по торговельному центру в Запоріжжі. Унаслідок атаки на об’єкті виникла пожежа.
Про це повідомив у Телеграмі в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.
«Ворог зранку атакував Запоріжжя. Удар прийшовся по будівлі торговельного центру, який уже не працював», — ідеться у повідомленні.
Після влучання виникла пожежа. Попередньо, обійшлось без поранених.
Джерело: Михайло Семікін
Нагадаємо, Росія атакувала Запоріжжя та Кропивницький, у Запоріжжі є поранений.
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