Росіяни повторно атакували торговельний центр у Запоріжжі, виникла пожежа

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Російські війська повторно вдарили по торговельному центру в Запоріжжі. Унаслідок атаки на об’єкті виникла пожежа.

Про це повідомив у Телеграмі в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

«Ворог зранку атакував Запоріжжя. Удар прийшовся по будівлі торговельного центру, який уже не працював», — ідеться у повідомленні.

Після влучання виникла пожежа. Попередньо, обійшлось без поранених.

Джерело: Михайло Семікін

Нагадаємо, Росія атакувала Запоріжжя та Кропивницький, у Запоріжжі є поранений.

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