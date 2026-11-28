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Окупанти просунулися поблизу Малої Токмачки на Оріхівському напрямку Запорізької області та в районі Петропавлівки на Куп'янському напрямку Харківщини.

На Оріхівському напрямку російські малі піхотні групи намагаються обходити Малу Токмачку, щоб загнати українські підрозділи на цій ділянці фронту в так званий «мішок».

Також російське командування поставило завдання захопити Оріхів. Замість лобових штурмів окупанти намагаються обійти укріплений район українських захисників із правого флангу.

На Запорізькому напрямку російські війська продовжують наступальні дії, намагаючись просуватися до Оріхова та створювати загрозу українській логістиці.

Джерело: DeepState.

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