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Російські окупанти протягом понеділка, 23 листопада, понад 40 разів обстріляли шість районів Дніпропетровської області із застосуванням безпілотників та артилерії, унаслідок чого двоє людей загинули та ще троє дістали поранення. Про це станом на 18:30 повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У Нікопольському районі — зокрема в Нікополі, а також у Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах — зафіксовано двоє загиблих і двоє поранених жінок віком 67 та 68 років, які лікуються амбулаторно; пошкоджено багатоповерховий і приватні будинки, склад, автомобілі та інфраструктуру. У Софіївській громаді Криворізького району через обстріли загорілися заправка та вантажівка, постраждав 63-річний чоловік, який також перебуває на амбулаторному лікуванні.

Крім того, у Підгородненській громаді Дніпровського району пошкоджено приватні будинки, гараж та інфраструктуру, у Павлограді спалахнула пожежа та пошкоджено гаражі, автокран і машину, у Шахтарській і Дубовиківській громадах Синельниківського району пошкоджено автівки, а в місті Самар загорівся автомобіль.

Джерело: Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

За два дні росія атакувала чотири енергооб’єкти ДТЕК у Дніпропетровській області. Обладнання пошкоджено, на кількох об’єктах виникли пожежі.

Унаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині пошкоджено важливе енергетичне обладнання регіону. Це призвело до масштабних відключень електроенергії в області.

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