Протягом 19 листопада на фронті відбулося 248 бойових зіткнень. Найбільше російських атак українські військові відбили на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Також окупанти активно застосовували авіацію, керовані авіабомби та дрони-камікадзе.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 22:00 19 листопада російські війська завдали двох ракетних та 49 авіаційних ударів. Вони скинули 171 керовану авіабомбу, застосували 3247 дронів-камікадзе та здійснили 1620 обстрілів українських позицій і населених пунктів.

Найбільше атак — на сході

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська дев’ять разів намагалися штурмувати позиції Сил оборони. Також завдали трьох авіаударів, скинули шість керованих авіабомб і здійснили 130 обстрілів українських позицій та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти чотири рази намагалися атакувати українські підрозділи. Бої точилися поблизу Анискиного та Довгенького.

На Куп’янському напрямку росіяни один раз атакували в бік Куп’янська.

Напруженою залишалася ситуація і на Лиманському напрямку. Там українські військові зупинили 11 спроб росіян просунутися вперед. Атаки відбувалися поблизу Надії, Греківки, Зеленої Долини, Колодязів та в напрямку Лиману. На момент вечірнього зведення один із боїв ще тривав.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби ворога просунутися вперед. Зіткнення відбулися поблизу Кривої Луки та Ямполя. На Краматорському напрямку російські війська цього дня не проводили штурмів.

12 атак відбили поблизу Костянтинівки

На Костянтинівському напрямку українські військові відбили 12 російських штурмів. Бої точилися в районах Костянтинівки та Вільного, а також на підступах до Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Кучерового Яру та Золотого Колодязя. Ще одна атака на момент зведення тривала.

Найбільше бойових зіткнень зафіксували на Покровському напрямку. Російські війська 20 разів намагалися прорвати українську оборону. Вони атакували поблизу Нового Донбасу, Красноподілля, Добропілля, Новогришиного, Мирного та Молодецького, а також просувалися в напрямку Гулівого й Сергіївки. Одна з атак ще тривала станом на 22:00. За попередніми підрахунками Генштабу, протягом дня на цьому напрямку українські військові ліквідували 64 російських окупантів, ще 13 поранили.

Також Сили оборони знищили 10 одиниць автомобільної техніки, один засіб радіоелектронної боротьби, два спеціальні засоби та сім укриттів противника. Ще три автомобілі, дві гармати, один засіб РЕБ, два спеціальні засоби, три пункти управління безпілотниками та 88 укриттів були пошкоджені. Крім того, українські військові знищили або подавили 153 безпілотники різних типів.

Бої на півдні України

На Олександрівському напрямку росіяни один раз намагалися прорвати оборону українських військових поблизу Тернового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили вісім атак. Ворог намагався просунутися в бік Нового Запоріжжя, Різдвянки та Єгорівки, а також атакував поблизу Рибного, Верхньої Терси й Чарівного. Ще один бій тривав на момент публікації зведення.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутися в бік Новопавлівки та Новояковлівки, а також атакували поблизу Степового. Дві атаки ще не завершилися станом на 22:00.

На Придніпровському напрямку російські війська штурмів не проводили.

На інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці не зафіксували, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Зведення охоплює події від початку доби 19 листопада до 22:00. Дані про втрати російських військ і результати ураження їхньої техніки на Покровському напрямку є попередніми.

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