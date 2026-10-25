Росіяни скинули 281 авіабомбу та запустили понад 10 тисяч дронів за добу

Минулої доби, 24 жовтня, на фронті відбулося 193 бойові зіткнення між українськими військовими та російською армією. Росіяни активно застосовували авіацію, керовані авіабомби й дрони-камікадзе, а також обстрілювали українські позиції та населені пункти. За даними Генерального штабу ЗСУ, бої тривали на більшості напрямків, зокрема на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському.

Російська армія продовжує атакувати українські позиції на різних ділянках фронту. За добу загарбники завдали 83 авіаційних ударів і скинули 281 керовану авіабомбу. Також застосували 10 010 дронів-камікадзе та здійснили 3276 обстрілів українських позицій і населених пунктів. Із них 24 обстріли були з реактивних систем залпового вогню.

Під російським вогнем опинилися населені пункти Сумської та Чернігівської областей. На Сумщині обстрілювали, зокрема, Павлівку, Кореньок, Сопич, Нескучне, Безсалівку, Кучерівку, Лужки, Малу Корчаківку, Тополю, Нову Січ, Храпівщину, Ободи, Яструбщину, Баранівку, Малу Слобідку, Миропілля, Хотінь, Волфине, Іскрисківщину, Фотовиж, Потапівку, Гірки, Стару Гуту, Уланове, Кіндратівку та Запсілля.

У Чернігівській області під ударами були Михальчина-Слобода, Буда-Вороб’ївська, Хрінівка та Клюси. Авіація РФ також атакувала райони населених пунктів Свеса, Паліївка та Писарівка. Водночас українські ракетні війська й артилерія завдали ударів по скупченню російських військових і техніки. Також Сили оборони уразили пункт управління безпілотниками та командно-спостережний пункт російської армії.

Де тривали бої

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська завдали двох авіаударів і скинули шість керованих авіабомб. Також вони 51 раз обстріляли українські позиції та населені пункти.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили вісім атак. Росіяни намагалися просунутися в бік Тернової, Охрімівки та Бочкового.

На Куп’янському напрямку загарбники чотири рази намагалися покращити свої позиції. Зокрема, атакували в бік Радьківки.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили шість штурмів. Російські війська діяли поблизу Зарічного та намагалися просунутися в бік Ставків, Діброви й Новоселівки.

На Слов’янському напрямку росіяни чотири рази атакували в районі Кривої Луки. Водночас на Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксували.

На Костянтинівському напрямку відбулося 13 атак. Російські військові намагалися просунутися в районі Костянтинівки.

Одним із напрямків, де росіяни продовжували активно атакувати, був Покровський. Там українські військові відбили 16 атак. Ворог намагався просунутися поблизу Софіївки, Вільного, Нового Донбасу, Василівки та Молодецького, а також у бік Добропілля, Красноподілля й Сергіївки.

На Олександрівському напрямку російська армія один раз атакувала в бік Запорізького.

На Гуляйпільському напрямку росіяни 13 разів намагалися просунутися. Атаки відбувалися поблизу Добропілля та Білогір’я, а також у бік Верхньої Терси, Копанів, Гуляйпільського та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку зафіксували одну спробу атаки в бік Новояковлівки. На Придніпровському напрямку російські війська наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відбулося. За даними Генштабу, ознак формування російських наступальних угруповань там не виявили. Українські військові продовжують стримувати російські атаки на різних ділянках фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 8:00 25 жовтня.

У ніч проти 25 жовтня російські війська атакували Україну 153 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 119 із них, зокрема дрони типу Shahed та безпілотники інших типів. Водночас влучання зафіксували на 15 локаціях, а падіння збитих безпілотників та їхніх уламків — ще на дев’яти.

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