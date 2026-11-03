Росіяни скинули чотири авіабомби на передмістя Краматорська, є загибла та поранені

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На Донеччині російські війська скинули чотири авіабомби на передмістя Краматорська. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.

Зазначається, що 3 листопада об 11:33 російські війська скинули чотири авіабомби «ФАБ-250» з УМПК по селищу Ясногірка Краматорської громади. Засоби ураження поцілили по приватному сектору.

«Внаслідок атаки загинула жінка. Крім того, тілесних ушкоджень зазнала родина: 64-річна подружня пара та їхні сини 29 і 40 років. Також травмовано сусідку», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, у потерпілих діагностовано уламкові поранення, мінно-вибухові травми та контузії.

У місцях влучань пошкоджено 16 домоволодінь.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це у Телеграмі повідомила прокуратура Донецької області.

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