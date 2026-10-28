Росіяни вдарили дроном по поліцейських, які евакуювали людей на Харківщині

Вранці російські війська атакували FPV-дроном евакуаційну групу поліції «Білі янголи» на Харківщині. Унаслідок удару двоє правоохоронців дістали поранення.

Поліцейські разом із представниками Товариства Червоного Хреста України прямували до Зеленого Гаю Великобурлуцької громади Куп’янського району, щоб евакуювати місцевих жителів. Під час виконання цієї місії група потрапила під російську атаку.

Під час руху російський FPV-дрон влучив у броньований службовий автомобіль. Двоє поліціянтів зазнали поранень, їм надають необхідну медичну допомогу.

Службовий автомобіль зазнав значних пошкоджень, однак залишився на ходу. Також пошкоджено транспортний засіб гуманітарної організації.

Джерело: поліція Харківської області.

Волонтери евакуювали 27 людей із прифронтової громади на Харківщині.

«Білі янголи» врятували покинутого алабая в небезпечному районі Дружківки.

До цього Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) повідомилопро початок примусової евакуації дітей з батьками із небезпечних районів Донецької та Запорізької областей.

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що з низки населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей погоджено обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками.

На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію родин з дітьми із села Одноробівка.

Читай нас у