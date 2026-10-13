Росіяни вдарили дроном по супермаркету в Харкові

Війська рф завдали ударів безпілотниками по Харкову, спричинивши руйнування та травмування цивільних мешканців.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова та міського голови Ігоря Терехова, у Шевченківському районі зафіксовано влучання БпЛА в дах супермаркету, де внаслідок атаки поранення отримали дві людини. Крім того, під час ворожого удару по Новобаварському району міста постраждала дитина, якій медики надають необхідну допомогу. На місцях влучань працюють екстрені служби, обставини атак уточнюються.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

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