Увечері 20 листопада російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по Кривому Рогу. Влучання припало на парковку біля популярного ресторану в центрі міста. Поранення дістали 20 людей, серед них троє дітей, а під час рятувальної операції росіяни повторно атакували місто реактивними безпілотниками.

Спочатку інформація була про щонайменше вісьмох постраждалих. Згодом кількість поранених зросла до 20. Усі вони перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Серед постраждалих — троє дітей. У найважчому стані перебуває семирічний хлопчик. За словами Олександра Ганжі, дитина в лікарні, медики борються за її життя. «До 20 зросла кількість поранених через ворожу атаку на Кривий Ріг. Серед постраждалих — троє дітей. У важкому стані у лікарні 7-річний хлопчик. Медики борються за його життя», — повідомив начальник ОВА.

Що відомо про місце удару

За словами Олександра Вілкула, російські війська випустили по місту дві балістичні ракети. Вони влучили в парковку популярного ресторану в центральній частині Кривого Рогу.

Вибуховою хвилею та уламками пошкодило ресторан, гаражі, автомобілі, а також багато житлових будинків і об'єктів бізнесу поблизу. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Росіяни повторно атакували місто під час рятувальної операції

Окремо Олександр Вілкул повідомив про повторні удари. За його словами, коли на місці першої атаки тривала аварійно-рятувальна операція, російські війська завдали ще двох ударів реактивними безпілотниками типу «Шахед». «Під час аварійно-рятувальної операції ворог цинічно завдав ще двох ударів реактивними «Шахедами». Збільшуємо кількість медичних та аварійних бригад», — написав Вілкул.

Він також повідомив, що на той момент фіксували рух інших російських безпілотників у напрямку міста. Через загрозу нових ударів до роботи залучили додаткові медичні та аварійні бригади.

У частині Кривого Рогу можливі перебої з водою та газом

Обстріл вплинув і на роботу міських комунальних служб. За словами голови Ради оборони міста, через наслідки атаки тиск води буде знижений у трьох районах Кривого Рогу — Саксаганському, Металургійному та Центрально-Міському.

Також можливі обмеження в газопостачанні. Міські служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Станом на останні повідомлення, кількість поранених становить 20 людей. Серед них троє дітей, один із яких перебуває у вкрай тяжкому стані. На місці атаки продовжують працювати екстрені служби. Про наслідки атаки повідомили начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

У ніч на 20 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів значно пошкоджена інфраструктура, зокрема автозаправна станція, а частина міста залишилася без електропостачання. Загиблих та постраждалих немає.

Увечері 10 листопада російські війська масовано атакували безпілотниками об’єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу. Унаслідок ударів частина міста залишилася без електропостачання, а лікарні та насосні станції водоканалу перевели на генератори. Загиблих і постраждалих немає.

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