Росіяни вдарили фугасними авіабомбами по Слов’янську, є поранені

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Російські війська атакували Слов’янськ Донецької області фугасними авіабомбами. Унаслідок удару пошкоджено житлові й адміністративні будівлі, об’єкт інфраструктури та два навчальні заклади. Щонайменше двоє людей дістали поранення.

«Сьогодні, 24 жовтня, біля 17:00, ворог наніс по Словʼянську авіаудари ФАБ-250 та ФАБ-500. На даний час відомо про двох поранених. Обом надана медична допомога. Пошкоджені і зруйновані багатоповерхівки в різних частинах міста, два освітні заклади, адмінбудівля, об’єкт інфраструктури, кафе, автівки», - написав Лях.

Про це в Фейсбуці повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Росія обстріляла Слов’янськ і пошкодила підприємство та котельню.

Слов’янськ офіційно став зоною активних боїв.

Уночі російські безпілотники атакували торговельний об’єкт у Центральному районі Херсона. Після влучання почалася масштабна пожежа, яка охопила майже всю площу торговельного центру. Будівля та майно всередині фактично вигоріли вщент.

Російські війська за минулу добу 539 разів атакували населені пункти Запорізької області. Внаслідок російських ударів загинули троє людей, ще 19 жителів регіону отримали поранення.

Російські війська з вечора майже 30 разів атакували Дніпропетровську область. Під ударами були три райони регіону, де окупанти застосовували безпілотники та артилерію. Внаслідок атак пошкоджені будинки, автомобілі та господарські споруди, у кількох місцях виникли пожежі.

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