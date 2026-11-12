Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю, є загибла та поранено дитину

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12 листопада російські війська атакували керованими авіабомбами селище Балабине Запорізької області.

Унаслідок удару загинула 99-річна жінка, ще одна постраждала — 12-річна дівчинка.

«Росіяни атакують Балабине КАБами.

Загинула 99-річна жінка. Щирі співчуття рідним і близьким.

Також поранена 12-річна дівчинка», — повідомив Семікін.

За інформацією очільника ОВА, у 12-річної дівчинки діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна.

Дитину госпіталізували. Наразі вона перебуває в лікарні, її стан оцінюють як задовільний.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Російські війська продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру України протягом минулої доби. Станом на ранок 12 листопада частина споживачів у дев’яти областях залишилася без електроенергії. На Полтавщині внаслідок російського удару поранення отримали четверо енергетиків.

Уранці 12 листопада внаслідок російського удару по дев’ятиповерховому житловому будинку в Солом’янському районі Києва загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Надзвичайникам вдалося врятувати трьох людей.

Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакувалиенергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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