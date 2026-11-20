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Російські війська 20 листопада атакували Запоріжжя керованими авіабомбами.

Одна з них упала біля багатоквартирного будинку в Космічному районі.

Поранення дістали дві жінки. Їхні травми не тяжкі, постраждалим надають медичну допомогу.

У місті також пролунала серія вибухів. Окрім КАБів, окупанти атакують Запоріжжя ракетами «Бандероль».

Джерело: Запорізька ОВА.

Вранці 20 листопада російський FPV-дрон атакував трамвай у Заводському районі Запоріжжя. Унаслідок удару жінка дістала осколкові поранення. Медики надають їй необхідну допомогу.

У Запоріжжі внаслідок ранкових російських атак 17 листопада кількість поранених збільшилася до 42 людей, тоді як жертвами обстрілів стали двоє місцевих жителів. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Російський FPV-дрон убив 70-річного чоловіка в селищі Кушугум Запорізького району. Ще одна людина постраждала внаслідок атаки на Запоріжжя — поранення дістала 57-річна жінка.

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