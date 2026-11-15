Росіяни вдарили по інфраструктурі Запоріжжя, постраждав 39-річний чоловік

Війська РФ атакували об’єкт інфраструктури в Хортицькому районі Запоріжжя. Унаслідок удару поранення дістав 39-річний чоловік, а в пошкодженій двоповерховій будівлі спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали п’ятьох людей, а комунальні служби взялися відновлювати водо- й теплопостачання.

За його словами, чоловік дістав уламкові поранення голови та тулуба. Попередньо, його стан оцінюють як середньої тяжкості. Медики надали постраждалому необхідну допомогу. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок влучання пошкоджено двоповерхову будівлю. На місці виникла пожежа, яку ліквідовували рятувальники. Також вони евакуювали п’ятьох людей.

Після атаки в місті почали усувати наслідки пошкоджень. Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що через удар виникли перебої з водо- та теплопостачанням. За його словами, водопостачання мали повернути до звичного режиму протягом найближчих 30 хвилин. Відновлення теплопостачання також тривало. Очікувалося, що протягом години тепло знову буде приблизно у 75% споживачів.

Окремо Федоров повідомив про роботу міських служб та критичної інфраструктури. Медичні заклади перейшли на резервне живлення, однак продовжили приймати пацієнтів і надавати їм допомогу у звичайному режимі. Мобільний зв’язок у місті зберігався. Світлофори також працювали завдяки резервному живленню. Пункти незламності були готові приймати людей — за потреби їх мали відкрити.

Міські служби продовжували ліквідовувати наслідки російського удару та відновлювати роботу пошкоджених комунікацій. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Упродовж доби російські війська 877 разів атакували Запорізьку область. Під ударами опинилися 48 населених пунктів: окупанти застосовували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. За повідомленням очільника області, внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район поранені 32 людини, серед них четверо дітей.

Унаслідок російського удару по Запоріжжю вдень 14 листопада кількість постраждалих збільшилася до 22 осіб.

Російські терористичні війська 14 листопада завдали удару по Вознесенівському району Запоріжжя. Є поранені мирні мешканці.

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