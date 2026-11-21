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У ніч проти 21 листопада російські війська завдали ракетного удару по Печенізькій дамбі в Харківській області. Унаслідок атаки пошкоджено ділянку автомобільної дороги державного значення. Наразі рух дамбою повністю закритий, для водіїв передбачили альтернативний маршрут.

За інформацією дорожньої служби, російські окупанти атакували дамбу приблизно о першій годині ночі. Ракетний удар пошкодив відрізок автошляху державного значення Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук поблизу 24-го кілометра.

«Наразі проїзд Печенізькою дамбою неможливий», – зазначили у Службі відновлення.

Для автомобілістів організували об’їзд пошкодженої ділянки. Альтернативний маршрут пролягає через Чугуїв, Коробочкине, Леб’яже, Базаліївку та Приморське.

Водіїв закликали враховувати обмеження під час планування поїздок, бути уважними на дорогах і дотримуватися вимог дорожніх знаків.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

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