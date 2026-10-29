Росіяни вдарили по селу Біленьке на Запоріжжі, є загиблий та поранені

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Унаслідок російських атак на село Біленьке Запорізького району загинув 49-річний чоловік, ще троє чоловіків дістали поранення. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

«Сьогодні у Біленькому внаслідок ворожих атак загинув 49-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але врятувати не змогли. Ще троє чоловіків поранені – 51, 75 і 74 роки.

Усіх постраждалих доправили до лікарні», — написав Михайло Семікін у Telegram у четвер.

Раніше в четвер російські окупанти атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі. Унаслідок удару поранення дістали жінка та чоловік.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.

Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині, є загиблий.

Харків, Запоріжжя, Вінниця та Полтава — під ударами опинилися Епіцентри.

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