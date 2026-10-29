Росіяни вдарили по селу Біленьке на Запоріжжі, є загиблий та поранені
Унаслідок російських атак на село Біленьке Запорізького району загинув 49-річний чоловік, ще троє чоловіків дістали поранення. Усіх постраждалих доправили до лікарні.
«Сьогодні у Біленькому внаслідок ворожих атак загинув 49-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але врятувати не змогли. Ще троє чоловіків поранені – 51, 75 і 74 роки.
Усіх постраждалих доправили до лікарні», — написав Михайло Семікін у Telegram у четвер.
Раніше в четвер російські окупанти атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі. Унаслідок удару поранення дістали жінка та чоловік.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.
Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині, є загиблий.
Харків, Запоріжжя, Вінниця та Полтава — під ударами опинилися Епіцентри.