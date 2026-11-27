У суботу, 28 листопада, російські війська атакували транспортну інфраструктуру Дніпра. Внаслідок удару поранення дістали двоє людей. Наразі постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

«Двоє людей дістали поранень через ворожу атаку на Дніпро», — написав начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За словами очільника ОВА, російські війська вдарили по об'єкту транспортної інфраструктури міста. Інших подробиць атаки наразі не повідомляють.

Обом постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу. Інформація про їхній стан поки не уточнюється. Російські війська продовжують атакувати українські міста та цивільну інфраструктуру. Наслідки удару по Дніпру ще з'ясовують. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі.

Упродовж дня російські війська завдали понад 20 ударів по чотирьох районах Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів станом на вечір 27 листопада поранення дістала літня жінка.

27 листопада російські війська атакували Дніпро ударним безпілотником. Унаслідок ворожого удару виникла пожежа, також відомо про одну поранену людину.

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