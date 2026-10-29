Росіяни вдарили по центру Чернігова, загинули двоє людей

0:00 / 0:00

29 жовтня російські війська завдали удару по центральній частині Чернігова. Унаслідок атаки загинули щонайменше двоє мирних жителів.

Близько 11:56 стало відомо про приліт ворожого БпЛА в місті. На той момент було відомо про одного потерпілого.

"Інформація уточнюється", - написав Брижинський.

Вже за кілька хвилин з'явилася інформація про перших жертв ворожої атаки.

"Попередньо загинуло 2 людини, ще 2 постраждало", - повідомив глава ОВА.

За його словами, також почалася пожежа в магазинах.

Всі інші наслідки російського удару наразі уточнюються.

Про це заявив глава місцевої ОВА Дмитро Брижинський, повідомляється з посиланням на його допис у Telegram.

Російські війська вдарили по Чернігову, двоє людей дістали поранення.

Крім того російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області поблизу двох населених пунктів — Рай-Олександрівки та Вільного.

За минулу добу, 22 жовтня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському напрямку, де зафіксували 15 штурмів.

Читай нас у