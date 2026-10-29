Росіяни вдарили по центру Чернігова, загинули двоє людей
29 жовтня російські війська завдали удару по центральній частині Чернігова. Унаслідок атаки загинули щонайменше двоє мирних жителів.
Близько 11:56 стало відомо про приліт ворожого БпЛА в місті. На той момент було відомо про одного потерпілого.
"Інформація уточнюється", - написав Брижинський.
Вже за кілька хвилин з'явилася інформація про перших жертв ворожої атаки.
"Попередньо загинуло 2 людини, ще 2 постраждало", - повідомив глава ОВА.
За його словами, також почалася пожежа в магазинах.
Всі інші наслідки російського удару наразі уточнюються.
Про це заявив глава місцевої ОВА Дмитро Брижинський, повідомляється з посиланням на його допис у Telegram.
Російські війська вдарили по Чернігову, двоє людей дістали поранення.
Крім того російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області поблизу двох населених пунктів — Рай-Олександрівки та Вільного.
За минулу добу, 22 жовтня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському напрямку, де зафіксували 15 штурмів.