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24 листопада російські війська атакували безпілотником залізничну станцію в Коростені Житомирської області. Унаслідок удару одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

«Ворожий БПЛА атакував залізничну станцію Коростень. Уламки вбили одну людину, ще двоє зазнали поранень, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент удару біля вокзалу перебував електропоїзд. Моніторинговий центр Укрзалізниці попередив про загрозу, а бригада електропоїзда оголосила евакуацію. Залізничники також евакуювали людей із будівлі вокзалу.

За інформацією Укрзалізниці, у стаціонарне укриття перейшли працівники залізниці, бригада електропоїзда та більшість пасажирів. Ніхто з працівників не постраждав.

Як згодом поінформував начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, внаслідок ворожої атаки загинув 33-річний житель Горщиківської громади. Ще троє людей дістали поранення. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Про це повідомило АТ "Укрзалізниця" у Фейсбуці.

Нагадаємо, що Російські війська 21 листопада завдали удару по залізничній інфраструктурі Житомирської області.

Окупанти вдарили по промислових і транспортних об’єктах Житомирщини, є постраждалий.

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