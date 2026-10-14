Росіяни використовують Гуляйполе для підготовки наступу на Запоріжжя

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Російські військові використовують тимчасово захоплене Гуляйполе в Запорізькій області як плацдарм для підготовки подальшого наступу на Запоріжжя. Там окупанти накопичують особовий склад і техніку, а також готуються до нових атак.

Про це повідомили українські військові. За їхніми даними, російські війська використовують місто для нарощування сил і розвитку наступальних дій у напрямку Запоріжжя.

«Гуляйполе стало логістичним плацдармом росіян для подальшого наступу на півдні України. Після тимчасового захоплення Гуляйполя влітку 2026 року росіяни використовують місто для накопичення військ, техніки та підготовки нових атак. Промислові об'єкти, ангари й підвали багатоповерхівок перетворили на місця зосередження особового складу, командні пункти та укриття для операторів БПЛА», - ідеться у повідомленні.

Як зазначили військові, місто розташоване поблизу стику Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. Через нього проходять дороги, які дозволяють ворогу перекидати підкріплення одразу на кілька напрямків.

Майже чотири роки Гуляйполе залишалося важливим опорним пунктом української оборони. Тепер ворог намагається використати його транспортну мережу та міську забудову для розвитку наступальних дій.

За оцінкою української розвідки, росіяни прагнуть створити умови для просування в бік Запоріжжя та блокування обласного центру.

«Одне з наших ключових завдань - руйнування логістики, яка забезпечує російські війська в Гуляйполі», - підкреслили у 7-му корпусі ДШВ.

Основний маршрут постачання проходить через Марфопіль. Відстань звідти до Гуляйполя становить менш ніж 10 км, а до українських позицій - менш ніж 20 км. Це робить ворожу техніку, транспорт із пальним і підкріплення вразливими для артилерії та ударних БПЛА.

Підрозділи Сил оборони під оперативним командуванням 7- го корпусу ДШВ активно застосовують дрони середньої дальності, зокрема Darts. Такі удари ускладнюють підвезення ресурсів і підготовку нових штурмів.

Окремий напрямок роботи - знищення інфраструктури, необхідної ворогу для переміщення військ і вантажів.

Зокрема серія авіаударів по мостах поблизу Пологів суттєво ускладнила логістику російського угруповання та обмежила можливості перекидання техніки й підкріплень.

Через порушення маршрутів постачання ворог дедалі частіше використовує мототранспорт замість великогабаритної техніки. Такі групи більш уразливі до українських засобів ураження.

На Гуляйпільському напрямку зона ураження вже сягає 20 км. Це простір, у якому безпілотні системи та артилерія суттєво обмежують можливості ворога наближати сили й техніку до переднього краю.

Також важливе завдання - виявлення та знищення російських операторів БПЛА. Ворог приховує їх у міській забудові Гуляйполя, використовуючи промислові споруди й підвали.

Водночас загарбники продовжують тактику інфільтрації: невеликі піхотні групи намагаються проникати крізь українські оборонні порядки. Саме українська піхота вступає з ними в безпосередній бій і зупиняє подальше просування.

«Отже, руйнування логістики, ураження ворожих операторів БПЛА, знищення техніки та штурмових груп - складові системної роботи Сил оборони під оперативним командуванням 7 корпусу ДШВ із виснаження російського угруповання», - заявили військові.

Про це 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомляє у Телеграмі.

Відео: РФ накрила ударами кілька вулиць Запоріжжя, під завалами люди.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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