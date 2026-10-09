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Уночі 9 жовтня російські війська атакували гіпермаркет у передмісті Чернігова безпілотником типу «Герань». Унаслідок удару на об’єкті спалахнула пожежа.

“Уночі ворог “Геранню” атакував гіпермаркет у передмісті Чернігова. На місці влучання — пожежа”, - поінформував Чаус.

Він також зазначив, що з самого ранку в Чернігові російський безпілотник влучив у дах будинку.

За словами начальника ОВА, 8 жовтня близько 10-ї години через атаку “Геранню” у селі Мрин Ніжинського району пошкоджений навчальний заклад і гуртожиток.

У селі Куликівської громади “Бандеролі” поцілили по фермерському господарству, внаслідок чого зруйновано будівлю, загорілася солома.

У селі Любецької громади “Герань” влучила на подвірʼя, внаслідок чого постраждав чоловік старшого віку - в нього діагностували акубаротравму.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Росія атакувала Миколаївщину, постраждали двоє маленьких дітей.

У Харкові російська ракета вразила виробничий цех бренду жіночого верхнього одягу Mangelo. Унаслідок атаки, що сталася кілька днів тому, є загиблі та численні поранені.

Нагадаємо, троє жінок постраждали внаслідок російського удару по передмістю Харкова.

Росіяни взяли під вогневий контроль дорогу із Золочева до Дергачів.

8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» у місті Салават Республіки Башкортостан РФ. На території підприємства після цього виникла пожежа.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також знешкоджено один танк, п'ять бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи.

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