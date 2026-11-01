Росіяни за добу завдали 699 ударів по Запорізькій області, є поранені

Упродовж доби, 31 жовтня, російські війська завдали 699 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак по Запорізькому району поранення дістали шестеро людей. Також надійшло 68 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Протягом доби російські війська били по області з авіації, атакували безпілотниками, застосовували реактивні системи залпового вогню та артилерію. Загалом зафіксували 699 ударів по 55 населених пунктах.

Росіяни завдали 20 авіаударів

Російська авіація атакувала Кушугум, Новорозівку, Одарівку, Жовту Кручy, Новоолександрівку, Любимівку, Новотроїцьке, Ясну Поляну, Таврійське, Терсянку, Вільнянку, Василівське, Преображенку та Новопавлівку.

Загалом по цих населених пунктах завдали 20 авіаударів. Інформацію про конкретні наслідки кожного з них у повідомленні не уточнили.

Майже 500 атак дронами

Найбільше ударів припало на безпілотники. За даними Івана Федорова, російські війська застосували 486 БпЛА різних типів, переважно FPV-дрони. Під атаками опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Малокатеринівка, Річне, Кушугум, Комишуваха, Червонодніпровка, Григорівка, Веселянка, Запорожець, Новояковлівка, Запасне, Магдалинівка, Тернувате, Різдвянка, Придорожнє та Степногірськ.

Також російські дрони атакували Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне та Новоселівку. Під ударами безпілотників перебували й населені пункти Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнка, Верхня Терса, Копані, Долинка, Рівне, Воздвижівка та Нове Запоріжжя.

Обстріли з реактивних систем та артилерії

Крім авіації та безпілотників, російські війська застосовували реактивні системи залпового вогню. За добу зафіксували 13 таких обстрілів. Під вогнем опинилися Зарічне, Жовта Круча, Таврійське, Одарівка та Сонячне. Ще 180 ударів росіяни завдали з артилерії. Обстрілювали Річне, Червонодніпровку, Веселянку, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Тернувате, Різдвянку, Придорожнє та Степногірськ.

Також артилерійські удари припали на Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку та Нове Запоріжжя.

Є поранені та пошкодження

Унаслідок російських атак по Запорізькому району травмувалися шестеро людей. Інших подробиць про їхній стан і обставини поранення в повідомленні не навели. За даними обласної влади, протягом доби надійшло 68 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Російські війська продовжують атакувати населені пункти області різними видами озброєння. Наслідки обстрілів і масштаби руйнувань уточнюють. Про наслідки російських атак повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У селі Біленьке Запорізької області російський FPV-дрон атакував соціальний автобус гуманітарної місії «Проліска», який перевозив місцевих жителів до Запоріжжя. Загинула 74-річна пасажирка, ще троє людей зазнали поранень.

29 жовтня російські війська атакували муніципальний тролейбус у Запоріжжі FPV-дроном. Унаслідок удару постраждали троє жінок.

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