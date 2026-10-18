Росіяни за добу завдали 808 ударів по Запоріжжю та області

Упродовж доби російські війська завдали 808 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Також надійшло 341 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та інфраструктури.

Російські війська продовжують масовано атакувати Запоріжжя та населені пункти області. За минулу добу окупанти завдали 808 ударів по 53 населених пунктах. Одна людина загинула, ще четверо були поранені внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район.

За його словами, російські військові спрямували по Запоріжжю 10 ракет. Крім того, протягом доби зафіксували десятки авіаударів, сотні атак безпілотниками, обстріли з реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Авіація, дрони та артилерія атакували десятки населених пунктів

Російські війська завдали 22 авіаударів по Комишувасі, Кушугуму, Новомиколаївці, Новоіванівці, Райському, Новотроїцькому, Сергіївці, Таврійському, Новорозівці, Оріхову, Василівському, Вільнянці, Васинівці, Микільському та Новоселівці.

Найбільше атак припало на безпілотники. За даними Федорова, росіяни застосували 516 дронів різних типів, переважно FPV. Під ударом опинилися Запоріжжя, Річне, Новояковлівка, Запасне, Тернувате, Різдвянка, Біленьке, Світла Долина, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївка, Новопавлівка, Преображенка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Червона Криниця, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівка, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнка, Верхня Терса, Копані, Долинка, Рівне, Воздвижівка, Придорожнє та Нове Запоріжжя.

Також російські війська 20 разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню. Такі удари зафіксували по Запоріжжю, Річному, Магдалинівці, Веселянці, Запорожцю, Запасному, Новояковлівці, Павлівці, Оріхову, Малій Токмачці, Червоній Криниці та Новоселівці.

Ще 240 артилерійських ударів припали на Річне, Червонодніпровку, Григорівку, Запорожця, Запасне, Новояковлівку, Магдалинівку, Тернувате, Різдвянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Придорожнє та Нове Запоріжжя.

Надійшло понад 300 повідомлень про пошкодження

Окрім загиблих і поранених, російські атаки завдали шкоди житловим будинкам, автомобілям та об’єктам інфраструктури. За даними обласної влади, протягом доби надійшло 341 повідомлення про пошкодження.

Отже, російські війська застосовували проти Запоріжжя та області різні види озброєння — від ракет і авіації до FPV-дронів та артилерії. Під ударами опинилися 53 населені пункти. Унаслідок атак одна людина загинула, четверо дістали поранення. Про це повідомив у Telegram співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинула 27-річна жінка. Ще двоє людей дістали поранення, серед них — шестирічна дівчинка. Удар пошкодив два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів і будівлю закладу освіти.

У Запоріжжі рятувальники ліквідували масштабну пожежу на приватному підприємстві, яка виникла внаслідок удару російського безпілотника.

Увечері 15 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Влучання зафіксували на території приватного підприємства, де після атаки спалахнула пожежа. За попередніми даними обласної влади, постраждалих немає.

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