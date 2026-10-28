Росіяни за добу завдали 846 ударів по Запорізькій області, є поранені

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Упродовж доби 27 жовтня російські війська 846 разів атакували 41 населений пункт Запорізької області. Унаслідок ударів по Запорізькому району поранення дістали двоє людей.

Про це у Телеграмі повідомив співголова Ради Оборони Запорізької області Іван Федоров.

За його словами, війська РФ здійснили 17 авіаударів по Комишувасі, Веселянці, Новорозівці, Новотроїцькому, Жовтій Кручі, Листівці, Ясній Поляні, Сергіївці, Оріхову, Преображенці, Гіркому, Новоселівці та Копанях.

619 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Річне, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Копані, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Добропілля, Рівне, Різдвянку, Червону Криницю, Новоселівку, Придорожнє, Преображенку, Новопавлівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу та Тернувате.

Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Лук’янівському, Малій Токмачці, Гіркому та Долинці.

206 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю та Косівцеву.

Надійшло 69 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Джерело: Іван Федоров

Внаслідок удару російського дрона по Харкову 27 жовтня поранено п’ятьох людей, серед них дитина.

Окрім того, Росія атакувала критичну інфраструктуру Дніпра.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

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