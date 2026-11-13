Росіяни за добу завдали 972 удари по Запорізькій області, поранено 15 людей

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Упродовж доби російські війська атакували 52 населені пункти Запорізької області. Унаслідок ударів по Запоріжжю та Запорізькому району постраждали 15 людей, серед них двоє дітей.

Про це співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив у Телеграмі.

За його словами, війська РФ здійснили 17 авіаційних ударів по Запоріжжю, Балабиному, Кушугуму, Комишувасі, Ясній Поляні, Юліївці, Одарівці, Новорозівці, Новоолександрівці, Миролюбівці, Веселянці, Блакитному, Васинівці, Вільнянці.

731 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Комишуваху, Річне, Тернувате, Червонодніпровку, Григорівку, Веселянку, Запорожець, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Новоолександрівку, Лежине, Різдвянку, Косівцеве, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 12 обстрілів з РЗСВ по Комишувасі, Річному, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову.

212 артилерійських ударів прийшлися по Малокатеринівці, Річному, Тернуватому, Червонодніпровці, Григорівці, Веселянці, Запорожцю, Новояковлівці, Запасному, Магдалинівці, Різдвянці, Косівцевому, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Новому Запоріжжю.

Надійшло 216 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок, зазначив Федоров.

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