Росіяни загнали цивільних до газогону в Куп’янську та накрили їх артилерією

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У Куп’янську Харківської області російські військові примусово вели групу цивільних до газогону. Серед людей були жінки та дитина. Під час руху група потрапила під артилерійський обстріл, унаслідок якого є загиблі та постраждалі. Бійці «Хартії» задокументували черговий злочин російських військ проти мирного населення.

Уранці 13 жовтня російські військові вели цивільних до газогону «Шебелинка — Острогозьк». У групі були дві жінки, дитина та кілька чоловіків.

Дорогою люди неодноразово потрапляли під мінометний та артилерійський обстріл. На відео з українських розвідувальних дронів видно, що серед цивільних є жертви.

У «Хартії» наголосили, що українські військові вогонь не відкривали. За характером розривів у корпусі дійшли висновку, що обстріл вели зі східного берега Осколу — з боку російських позицій.

Другий випадок біля тієї самої труби

У корпусі зазначили, що це вже другий задокументований випадок, коли росіяни ведуть цивільних до цього газогону.

27 вересня, за даними «Хартії», у ту саму трубу загнали дев’ятьох людей, серед яких були діти та літні люди.

Поруч із ними рухалися чоловіки в цивільному одязі. У корпусі припускають, що це могли бути російські військові, які намагалися вийти з міста під прикриттям цивільних.

Раніше цей газогін росіяни використовували для заведення штурмових груп до Куп’янська. Тепер, коли українські підрозділи ведуть контрнаступальні дії, у «Хартії» фіксують спроби використовувати трубу вже для виходу з міста.

У корпусі назвали обстріл свідомою провокацією та попередили, що російські медіа можуть використати ці кадри для звинувачень України в ударах по цивільних.

Обидва випадки задокументовані. Матеріали передадуть для розслідування можливих воєнних злочинів.

Про це повідомили у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія», оприлюднивши кадри з розвідувальних дронів.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Крім того, російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Упродовж доби російські війська завдали 817 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі поранено людину. Також надійшло 47 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

У ніч проти 12 жовтня російські війська кількома хвилями атакували Україну реактивними безпілотниками. В Івано-Франківську внаслідок удару загинули троє військовослужбовців, пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирний будинок і комерційні приміщення.

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