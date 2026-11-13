Росіяни запускають безпілотники на висоті до 70 метрів, щоб уникати виявлення

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Російські війська запускають безпілотники на висоті 50–70 метрів, що дозволяє їм рухатися в зоні так званої радіотиші. Такі повітряні цілі вдається виявляти лише за допомогою акустичних засобів.

Небо Сумської області захищають бійці 71-ї окремої аеромобільної бригади. На знешкодження ворожого дрона за допомогою безпілотника-перехоплювача вони мають лише кілька хвилин.

Щоб оператор перехоплювача не діяв наосліп, штурман-навідник відстежує повітряну обстановку за допомогою спеціальних карт і сигналів із радарів.

Так, бійці бригади на своєму озброєнні мають перехоплювачі Sting, які добре працюють проти ворожих безпілотників типу "Молнія", "Гербера", "Шахед", "Ланцет", "Скальпель" та Zala. Максимальна швидкість Sting - 280 кілометрів за годину.

У сюжеті також зауважується, що неподалік лінії фронту ворожі БпЛА рухаються в середньому зі швидкістю 100-120 км/год і тримаються на висоті 300-350 метрів. Утім, кажуть військовослужбовці, збиття таких цілей сягає 90%.

Водночас проти реактивних дронів, які залітають зі швидкістю 400-500 км/год, відпрацьовувати складніше.

Крім того, росіяни вдаються до нової тактики, запускаючи дрони надто низько - на висоті 50-70 м, що дає їм можливість летіти в зоні так званої радіотиші. Тобто жодна станція не може їх засікти, вони фіксуються лише акустично.

Про це йдеться в сюжеті "Київ 24".



Російські дрони вже розганяються до 320 км на годину.

Нагадаємо, що РФ змінює тактику штурмів на Південно-Слобожанському напрямку.

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