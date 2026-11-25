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Під ворожим вогнем опинилися 54 населені пункти регіону. Унаслідок атак на Запоріжжя загинули двоє людей, ще 31 особа, серед них п’ятеро дітей, дістала поранення, повідомив 25 листопада Іван Федоров.

За його словами, війська РФ завдали 13 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Балабиному, Ясній Поляні, Листівці, Одарівці, Таврійському, Зарічному, Новорозівці, Жовтій Кручі, Жовтенькому, Новотроїцькому, Новоіванівці, Трудооленівці, Мар’ївці та Веселянці.

414 безпілотників різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Малокатеринівку, Річне, Тернувате, Червонодніпровку, Григорівку, Новояковлівку, Запасне, Смородине, Різдвянку, Косівцеве, Павлівське, Степногірськ, Плавні, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку та Нове Запоріжжя.

102 артилерійські удари росіяни завдали по Річному, Тернуватому, Червонодніпровці, Григорівці, Новояковлівці, Різдвянці, Косівцевому, Степногірську, Плавнях, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копаням, Долинці, Рівному, Воздвижівці та Новому Запоріжжю.

Надійшло 488 повідомлень про руйнування та пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури, зазначив Федоров.

Унаслідок атак російських безпілотників у Сумській та Середино-Будській громадах загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Про це 25 листопада повідомила Національна поліція України.

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли частина жителів Запорізької області залишилася без світла. Про це 25 листопада повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Російські окупанти 24 листопада атакували Ковельську громаду Волинської області реактивними безпілотниками типу Shahed. Один із дронів влучив на територію підприємства.

У Краснопільській громаді Сумської області 23 листопада російські військові прицільно вдарили безпілотником по автомобілю, який перевозив хліб та продукти харчування. Після атаки виникла пожежа.

У понеділок, 23 листопада, внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав карпатський м'ясний стейк-хаус «Ватра», розташований у центрі Києва.

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